Zo download je de corona-stickers voor WhatsApp

2020-04-22T10:15:00

2020-04-22T10:15:13

Nu we veel thuisblijven en vrienden en familie minder zien, zijn chat-apps onmisbaar geworden. WhatsApp en de World Health Organization bedachten dan ook een set stickers om naar elkaar te sturen, met de naam 'Together At Home', ofwel samen thuis.

De stickers zijn bedoeld als hart onder de riem voor iedereen die moeite heeft met de huidige quarantaine-maatregelen. Zo is een plaatje te versturen met de tekst 'samen kunnen we dit' en 'je bent mijn held'. Daarnaast beelden ze uit wat je momenteel mogelijk veel doet: handen wassen, thuiswerken op sloffen en yoga met je huisdier. 21 stickers in totaal. Maar waar vind je ze?

Stickers toevoegen

Open eerst een willekeurig WhatsApp-gesprek en tik naast het tekstvak op het emoji-icoontje. Onderin beeld duiken nieuwe icoontjes op, de meest rechter stelt een plakplaatje voor. Tik daarop, en daarna helemaal rechts op het plus-teken. Together At Home zie je nu tussen de stickerpacks staan. Tik er op en kies Downloaden. Nu zijn ze in WhatsApp te gebruiken. Versturen maar!