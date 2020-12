Zo verwijder je het Nu vergaderen-pictogram in Windows 10

2020-12-11T12:34:59

2020-12-11T13:27:28

Sinds de nieuwste Windows 10-update is er op de taakbalk van het besturingssysteem een nieuw pictogram aanwezig: Nu vergaderen. Wat dat pictogram inhoudt en hoe je het kunt uitschakelen, lees je hier.

Wie de laatste versie van Windows 10 gebruikt, is het misschien al opgevallen: een nieuw pictogram op de taakbalk, genaamd Nu vergaderen. In feite is deze knop niets meer dan een snelkoppeling. Die verwijst naar Skype (als je dat hebt geInstalleerd) of naar de website van Skype.

Als je op het pictogram klikt, krijg je twee keuzeopties te zien: Een vergadering maken of Deelnemen aan een vergadering. Beide opties zijn bedoeld om met Skype respectievelijk een nieuw gesprek te starten of deel te nemen aan een bestaande vergadering.

Pictogram verwijderen

Gebruik je geen Skype of start je Skype liever als een los programma op, dan kun je het pictogram Nu vergaderen ook uitschakelen. Klik met rechts op het pictogram en kies voor de optie Verbergen, Het pictogram verdwijnt nu uit je taakbalk.

Wil je de snelkoppeling toch wel gebruiken? Dan moet je deze op een andere plek inschakelen. Om Nu vergaderen weer in te schakelen, klik je met de rechtermuisknop op de taakbalk en kies je voor Taakbalkinstellingen. Je komt in het instellingenscherm van de taakbalk terecht. Scroll daar naar onderen tot je de optie Systeemvak en de link Systeempictogrammen in- ot uitschakelen. Om het Nu vergaderen-pictogram weer zichtbaar te maken, zet je het vinkje aan bij Nu vergaderen.