Zoekbalk Windows 10 toont laatste coronanieuws

2020-04-20T10:06:00

2020-04-20T10:06:08

Wil je op de hoogte blijven van het laatste coronanieuws, dan hoef je daarvoor binnen Windows 10 niet ver meer te zoeken. De zoekbalk die onderdeel is van het startmenu van Windows 10, is voorzien van een blokje met corona-updates.

Normaal gesproken gebruik je de zoekbalk van Windows 10 om software te vinden. Microsoft gebruikt het ook wel eens om reclame in te tonen voor zijn eigen producten. Maar wie het zoekvenster nu opent door bijvoorbeeld op het vergrootglas-icoontje in de taakbalk te klikken, ziet nu ook een blokje met de boodschap 'Ontvang het laatste nieuws over het coronavirus'.

Klik je op Interactieve kaart weergeven, dan kom je uit bij Microsofts COVID-19-tracker waar we eerder al over schreven. Die kaart houdt onder meer het aantal besmettingen en doden per land bij. Klik je op één van de landen, dan krijg je er ook lokaal coronanieuws over te zien.

Verwijderen

De andere optie is Hoofdpunten bekijken. Hiermee kom je terecht op de nieuwssectie van MSN.com, waar covid-nieuws wordt getoond van betrouwbare bronnen zoals nieuwssites en kranten. Zie je deze informatie liever niet elke keer? Klik rechtsboven op het kruisje om het 'wat gebeurt er'-blokje uit het zoekmenu te verwijderen.