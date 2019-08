Zwitserse bezorgdrone stort neer naast spelende kleuters

In Zwitserland is het neerstorten van een bezorgdrone maar net goed afgelopen. Door een storing viel de 12 kilo wegende quadcopter als een baksteen uit de lucht, en raakte de grond op zo'n 40 meter afstand van een groep buitenspelende kleuters.

Het voorval vond plaats in mei, maar is nu pas door internationale media breed opgepikt. Koeriersdienst Swiss Post - de Zwitserse versie van PostNL - test bezorgdrones al langer en is daarvoor de samenwerking aangegaan met de start-up Matternet. Die is verantwoordelijk voor de bouw van de autonome vliegtuigjes.

De crash blijkt het gevolg van twee technische missers. Door een storing met het GPS-systeem kon de drone niet verder vliegen. In dit geval hoort er een parachute tevoorschijn te komen, zodat het apparaat zachtjes kan landen. Dit keer knapte het touwtje van de parachute, doordat het een scherpe rand van de drone zelf raakte. Het gevolg: een vrije val.

Maatregelen

Eerder die maand kwam zo'n drone ook al naar beneden door een GPS-storing. Toen werkten de veiligheidsmaatregelen echter wel en landde 'ie rustig in het water. Er zijn zo'n 3.000 testvluchten ook wél goed gegaan. Niettemin stopt Swiss Post de komende tijd met verdere tests. Dit keer hadden er zomaar eens kinderen gewond kunnen raken.

Matternet zegt op zijn beurt te werken aan verbeteringen. Zo zouden de parachutes in het vervolg aan twee metalen, gevlochten kabels vastzitten, die nietzomaar kunnen knappen. Een crashende drone hoort daarnaast een alarm te laten horen, zodat mensen op tijd aan de kant kunnen gaan. Dit geluid wordt versterkt, aldus de makers.